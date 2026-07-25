Gimenez nel mirino della Lazio: ok al prestito con obbligo di riscatto

Santiago Gimenez potrebbe lasciare il Milan nelle prossime settimane e la Lazio è pronta ad approfittarne. Gennaro Gattuso avrebbe indicato il centravanti messicano come il rinforzo ideale per il proprio attacco, spingendo la dirigenza biancoceleste a intensificare i contatti con il club rossonero.

La novità riguarda la posizione del Milan. Dopo aver chiuso all’ipotesi del prestito secco, la società sarebbe disposta ad aprire a una cessione temporanea, ma soltanto inserendo un obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Una formula che consentirebbe ai rossoneri di non perdere definitivamente il controllo dell’operazione e, allo stesso tempo, di rientrare dell’investimento effettuato per il messicano.

La trattativa resta nelle fasi iniziali, ma i contatti tra le parti proseguono. Molto dipenderà anche dalle mosse del Milan sul mercato in entrata: l’arrivo di un nuovo attaccante potrebbe infatti agevolare la partenza di Gimenez e aprire definitivamente alla soluzione Lazio.