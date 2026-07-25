Milan su Mastantuono, affondo in casa Real Madrid

Franco Mastantuono torna a essere un nome accostato al Milan. Il talento argentino, classe 2007 e di proprietà del Real Madrid, è finito nel radar della dirigenza rossonera, che starebbe valutando la possibilità di portarlo a Milano per consentirgli di trovare maggiore continuità dopo una stagione con poco spazio in Spagna.

L’operazione, però, si presenta tutt’altro che semplice. Secondo TuttoSport, il Real Madrid non avrebbe intenzione di perdere il controllo del giocatore e sarebbe disposto a lasciarlo partire soltanto con la formula del prestito secco, senza diritto né opzione di riscatto. Una soluzione che il Milan sta prendendo in considerazione, pur sapendo di dover affrontare una concorrenza importante.

Sulle tracce di Mastantuono, infatti, ci sono anche Juventus e Fiorentina, entrambe interessate a un profilo considerato tra i più promettenti del calcio mondiale. I rossoneri riflettono sull’opportunità, consapevoli che un giocatore con le sue qualità potrebbe rappresentare un valore aggiunto immediato, pur senza la possibilità di trattenerlo a titolo definitivo.