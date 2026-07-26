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Leao-Roma, colpo di scena sul futuro del portoghese

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Rafael Leao potrebbe dire addio al Milan ma non alla Serie A. L’attaccante portoghese ha fatto sapere di voler cambiare aria con i rossoneri che stanno cercando una nuova sistemazione per il giocatore.

Leao triste
Futuro Leao, nuovo colpo di scena (Ansa) – MilanLive.it

La punta vorrebbe trasferirsi o in Inghilterra o in Spagna, ma al momento le proposte latitano. Secondo quanto affermato da Calciomercato.it, Leao sarebbe stato offerto alla Roma, alla ricerca di una punta esterna.

Al momento non esisterebbe una vera e propria trattativa, ma non è da escludere che possa arrivare una svolta a breve.