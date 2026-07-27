Santiago Gimenez verso l’addio: le conferme di Camarda e Kostic spingono il messicano alla cessione

Santiago Gimenez è pronto a dire addio al Milan in vista della prossima stagione con il messicano che potrebbe trovare poco spazio considerata la presenza di Gonçalo Ramos e le conferme di Camarda e Kostic.

L’acquisto di Gonçalo Ramos rischia di togliere spazio a Santiago Gimenez al Milan con il messicano, fermo al momento per infortunio, che rischia di scivolare indietro a Camarda e Kostic nelle gerarchie di Ruben Amorim.

Il tecnico portoghese ha infatti affermato di puntare molto sui due giovani e potrebbe dare l’ok alla partenza del classe 2001.