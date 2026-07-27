Infortunio Gila, le condizioni del difensore spagnolo

Arrivano buone notizie per il Milan e per Ruben Amorim sul fronte Mario Gila. Il difensore spagnolo, costretto a lasciare il campo anzitempo nell’amichevole contro il Celtic dopo aver accusato un problema muscolare, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno escluso la presenza di lesioni. Gli accertamenti hanno evidenziato soltanto un risentimento al retto femorale destro, scongiurando uno stop di lunga durata.

Lo spavento iniziale ha quindi lasciato spazio all’ottimismo. Gila sarà monitorato dallo staff medico rossonero nei prossimi giorni, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione e il difensore dovrebbe partire regolarmente con la squadra per la tournée in Australia.

Una notizia importante per Amorim, che considera lo spagnolo uno dei pilastri della nuova difesa. L’obiettivo sarà recuperarlo gradualmente, evitando rischi inutili durante la preparazione estiva, così da averlo nelle migliori condizioni possibili in vista dell’inizio della stagione ufficiale.