Leao via dal Milan, c’è la data: attesa in casa rossonera

Il futuro di Rafael Leao potrebbe intrecciarsi ancora una volta con il mercato turco. Il Fenerbahçe continua a spingere per l’attaccante portoghese e sarebbe pronto a volare in Italia nei prossimi giorni per provare ad avviare una trattativa diretta con il Milan.

Il club di Istanbul considera Leao il grande obiettivo dell’estate e vuole capire quali siano i margini per arrivare a un’intesa con i rossoneri. Dopo aver smentito le voci relative a una presunta offerta da 100 milioni di euro, il Fenerbahçe non ha però nascosto il proprio interesse per il numero 10 del Milan, che resta uno dei profili più ambiti sul mercato.

Dal canto suo, il Milan è disposto ad ascoltare proposte, ma soltanto davanti a un’offerta ritenuta adeguata. La cessione di Leao, infatti, potrebbe finanziare gli ultimi colpi in entrata richiesti da Ruben Amorim. I prossimi giorni saranno decisivi: il blitz del Fenerbahçe è previsto per la seconda parte della settimana e potrebbe rappresentare il primo passo concreto verso una trattativa destinata a infiammare il finale di mercato.