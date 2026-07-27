Chukwueze verso la permanenza: Amorim soddisfatto del nigeriano

Samuel Chukwueze si gioca il futuro al Milan. Nonostante le numerose richieste ricevute nelle ultime settimane, il club rossonero non ha ancora preso una decisione definitiva sull’esterno nigeriano e ha scelto di concedergli un’altra opportunità sotto la guida di Ruben Amorim. Le buone indicazioni arrivate nella prima amichevole estiva hanno rafforzato questa linea.

Il tecnico portoghese crede nelle qualità dell’ex Villarreal e vuole lavorare direttamente con lui prima di esprimere un giudizio definitivo. La capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica è considerata una caratteristica preziosa all’interno del nuovo progetto tecnico, motivo per cui il Milan non ha intenzione di accelerare per una cessione.

Gli estimatori non mancano e gli agenti del giocatore hanno ricevuto diverse manifestazioni d’interesse. Tuttavia, la priorità del Milan è capire se Chukwueze possa ritagliarsi un ruolo importante con Amorim. Solo dopo questo periodo di valutazione la dirigenza deciderà se confermarlo in rosa oppure prendere in considerazione eventuali offerte.