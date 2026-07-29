Fullkrug può tornare in Serie A, offerto alla Lazio

La Lazio continua a muoversi alla ricerca di un nuovo centravanti e tra le occasioni di mercato spunta il nome di Niclas Füllkrug. L’attaccante tedesco, reduce dall’esperienza al West Ham dopo il prestito al Milan, sarebbe stato proposto al club biancoceleste e rappresenta una soluzione d’esperienza per rinforzare il reparto offensivo di Gennaro Gattuso.

L’eventuale affondo, però, è legato anche al futuro di Petar Ratkov. L’attaccante serbo, arrivato soltanto a gennaio, è destinato a lasciare Formello dopo una stagione con poco spazio e diversi club, soprattutto dalla Bundesliga, stanno monitorando la sua situazione.

La Lazio valuta quindi le possibili opportunità. Füllkrug potrebbe arrivare con la formula del prestito, un’opzione che renderebbe l’operazione sostenibile anche dal punto di vista economico.

La sensazione è che il mercato biancoceleste entrerà nel vivo proprio dopo la definizione dell’uscita di Ratkov. Solo allora la società potrà decidere se puntare con decisione sull’esperto attaccante tedesco o valutare altre alternative per completare il reparto offensivo.