Tomori vuole restare, cambiano i piani in difesa

Il futuro di Fikayo Tomori resta in bilico, ma la volontà del difensore è chiara: continuare a vestire la maglia del Milan. Nonostante l’arrivo di Mario Gila e la prospettiva di un ruolo meno centrale nelle gerarchie di Ruben Amorim, l’inglese non avrebbe alcuna intenzione di chiedere la cessione.

Nelle scorse settimane c’è stato un confronto tra la dirigenza rossonera e l’entourage del giocatore. La linea emersa è precisa: Tomori aspetterà le valutazioni di Amorim durante il ritiro estivo e prenderà in considerazione un’alternativa soltanto nel caso in cui fosse il Milan a comunicargli di non rientrare più nel progetto tecnico.

Il centrale inglese, dunque, non forzerà l’addio. Pur essendo seguito da diversi club, soprattutto dalla Premier League, la sua priorità resta quella di giocarsi le proprie carte a Milanello. La decisione finale spetterà ad Amorim, chiamato a valutare se puntare ancora sulle qualità di Tomori o dare il via libera a una cessione che potrebbe finanziare le ultime operazioni di mercato in entrata.