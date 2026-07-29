Nazionale, retroscena Maldini: aveva proposto un altro nome per la panchina

Thiago Motta è la nuova proposta di Paolo Maldini e Leonardo per provare a rilanciare il progetto della Nazionale italiana. Dopo il tramonto della candidatura di Andrea Pirlo, i due ex dirigenti rossoneri avrebbero individuato nell’ex allenatore della Juventus il profilo ideale per guidare gli Azzurri e dare continuità al percorso di rinnovamento avviato dalla FIGC.

Motta viene considerato un tecnico moderno, con idee di gioco chiare e una particolare attenzione alla crescita dei giovani. Caratteristiche che avrebbero convinto Maldini e Leonardo a puntare su di lui come alternativa per la panchina azzurra.

La situazione resta comunque delicata. Le dimissioni di Maldini e Leonardo hanno aperto una nuova fase di incertezza all’interno della FIGC, ma il nome di Thiago Motta continua a essere uno dei più apprezzati per il futuro della Nazionale. Resta ora da capire se la Federazione deciderà di seguire questa strada oppure orientarsi su altri candidati per inaugurare il nuovo corso azzurro.