La richiesta di Leao blocca tutto: cifre e dettagli della trattativa col Fenerbahce

Rafael Leao è sempre più al centro delle strategie di mercato del Milan. La situazione dell’attaccante portoghese resta delicata e nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli sulla trattativa che potrebbe portarlo lontano da Milanello. Il club rossonero, infatti, non sembra intenzionato a fare sconti: per lasciar partire il numero 10 serviranno almeno 60 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus.

A rallentare ogni possibile operazione ci sono anche le richieste economiche del giocatore. Leao, infatti, secondo Sky, punterebbe a un ingaggio da circa 14 milioni di euro a stagione, una cifra che restringe il numero delle società realmente in grado di affondare il colpo.

Nelle ultime settimane non sono mancati gli interessamenti, soprattutto dalla Turchia, con Fenerbahçe e Galatasaray che hanno chiesto informazioni sul portoghese. Tuttavia, la distanza tra domanda e offerta resta significativa e, almeno per ora, la trattativa non sembra vicina a una svolta definitiva.

Il Milan attende sviluppi, consapevole che dalla cessione di Leao potrebbero dipendere alcune delle prossime operazioni in entrata. Ma senza un’offerta all’altezza delle richieste del club e del giocatore, l’addio del portoghese resta tutt’altro che scontato.