Mastantuono-Milan, ipotesi prestito secco dal Real Madrid

Franco Mastantuono continua a essere uno dei giovani talenti più seguiti dal Milan. Il Real Madrid starebbe valutando la possibilità di cedere in prestito il fantasista argentino per consentirgli di trovare maggiore continuità, e i rossoneri sarebbero tra i club maggiormente interessati.

La concorrenza, però, è destinata a essere agguerrita. Oltre al Milan, anche Roma e Fiorentina stanno monitorando la situazione del classe 2007, considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio mondiale. Il Real Madrid, dal canto suo, non avrebbe alcuna intenzione di privarsi definitivamente del giocatore e prenderebbe in considerazione soltanto un prestito senza diritto di riscatto.

Per il Milan si tratterebbe di un’operazione di prospettiva. Ruben Amorim apprezza le qualità tecniche di Mastantuono e vede nell’argentino un giocatore capace di alzare il livello della trequarti. Molto dipenderà dalle uscite e dagli spazi in rosa, ma il club rossonero resta alla finestra, pronto a inserirsi se si presenteranno le condizioni giuste per anticipare la concorrenza italiana.