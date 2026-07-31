Calcio in lutto: è morto Franco Baresi, il ricordo di Paolo Maldini

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Franco Baresi, ex capitano e bandiera del Milan e della nazionale italiana. Una notizia che ha scosso tutto lo sport.

Paolo Maldini, suo ex compagno di squadra al Milan e in nazionale, ha voluto ricordare Franco Baresi con un messaggio sui social: “Oggi provo la stessa sensazione di quando, per un qualsiasi motivo, non potevi scendere in campo al nostro fianco: come faremo senza il nostro Capitano?

Mi hai insegnato a lottare fino all’ultimo respiro, cosa significhino l’attaccamento alla maglia e il valore di essere un vero leader. Lo hai fatto con l’esempio, ogni giorno: poche parole, ma tantissimi fatti.

Mi hai protetto quando ero un bambino, mi hai guidato da ragazzo e mi hai ispirato da uomo. Sei stato il calciatore più forte con cui abbia mai avuto l’onore di giocare.

Un abbraccio affettuoso a tutta la tua famiglia, in particolare a tua moglie Maura e ai tuoi figli, Edoardo e Giannandrea.

Ci mancherai, Capitano. Ma la luce della tua stella continuerà ad accompagnarci per sempre”.