Morte Baresi, le reazioni del mondo del calcio alla scomparsa del Capitano

Il mondo del calcio piange Franco Baresi. Bandiera del Milan e della nazionale italiana, l’ex numero 6 rossonero è scomparso lasciando un vuoto nella casa rossonera.

Oltre al messaggio di cordoglio da parte del Milan, sono arrivati attestati di stima e dolore per il lutto anche da tutti gli avversari sportivi della sua carriera. Sui social il club rossonero ha salutato così Franco Baresi.

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

Inter e Juventus non hanno mancato di salutare l’ex capitano rossonero.

Addio a Franco Baresi, protagonista delle grandi sfide del Derby di Milano e una delle figure che più hanno definito la storia della rivalità. Capitano, uomo squadra e bandiera del Milan, ha vissuto ogni confronto con l’Inter tra competizione e rispetto, dentro una sfida che ha… pic.twitter.com/huovhsR5gG — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 31, 2026

Ci sono persone che, con il loro talento, entrano nella storia. E altre che, con la loro umanità, vi restano per sempre. Franco Baresi è stato entrambe le cose. Classe, stile, leadership e rispetto dentro e fuori dal campo. Un esempio per generazioni di calciatori e tifosi, amato… — JuventusFC (@juventusfc) July 31, 2026

Lo stesso Real Madrid ha salutato così Franco Baresi con un comunicato sul sito.

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Franco Baresi, una de las más grandes leyendas del Milan, del fútbol italiano y del fútbol mundial.

El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a su familia y seres queridos, a sus compañeros y al Milan, el club de su vida”.