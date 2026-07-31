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Morte Baresi, le reazioni del mondo del calcio alla scomparsa del Capitano

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Il mondo del calcio piange Franco Baresi. Bandiera del Milan e della nazionale italiana, l’ex numero 6 rossonero è scomparso lasciando un vuoto nella casa rossonera.

Franco Baresi
Morto Franco Baresi, i messaggi (Ansa Foto) – milanlive.it

Oltre al messaggio di cordoglio da parte del Milan, sono arrivati attestati di stima e dolore per il lutto anche da tutti gli avversari sportivi della sua carriera. Sui social il club rossonero ha salutato così Franco Baresi.

Inter e Juventus non hanno mancato di salutare l’ex capitano rossonero.

Lo stesso Real Madrid ha salutato così Franco Baresi con un comunicato sul sito.

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Franco Baresi, una de las más grandes leyendas del Milan, del fútbol italiano y del fútbol mundial.

El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a su familia y seres queridos, a sus compañeros y al Milan, el club de su vida”.