Retroscena Italiano-Milan, rivelazione a sorpresa sui rossoneri

Vincenzo Italiano ha svelato un retroscena di mercato destinato a far discutere. L’attuale tecnico del Besiktas ha infatti confermato di aver detto no al Milan al termine della vittoria della Coppa Italia con il Bologna, scegliendo di proseguire la propria avventura in rossoblù almeno in quel momento.

L’allenatore ha spiegato che il trionfo dell’Olimpico contro i rossoneri aveva rafforzato la convinzione di poter continuare il progetto emiliano. L’entusiasmo per il trofeo conquistato e il legame creato con ambiente e squadra lo avevano spinto a respingere la proposta del Milan, che lo aveva individuato come uno dei principali candidati per la panchina.

Solo successivamente, con la mancata qualificazione alle coppe europee e la sensazione che un ciclo fosse arrivato alla conclusione, Italiano ha deciso di cambiare strada. Il rifiuto al Milan, dunque, non fu dettato da motivi economici o contrattuali, ma dalla volontà di dare continuità a un progetto che, in quel momento, riteneva ancora vincente. Una scelta che oggi rappresenta uno dei retroscena più interessanti dell’ultima estate di mercato.