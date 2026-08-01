Cedere prima di acquistare: i quattro calciatori che il Milan vuole piazzare

Il Milan sa che deve cedere prima di tornare ad acquistare con i rossoneri che vogliono cedere quattro calciatori presenti in rosa al più presto per fare cassa.
Il club sta lavorando alle partenze di Leao, Fofana, Bondo ed Estupinan, calciatori che non sembrano rientrare nei piani di Amorim e che potrebbero salutare il Milan a stretto giro di posta.
I quattro potrebbero permettere al Milan di fare cassa con la società che vuole salutarli a titolo definitivo per monetizzare immediatamente e rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Amorim.