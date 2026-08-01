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Cedere prima di acquistare: i quattro calciatori che il Milan vuole piazzare

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Il Milan sa che deve cedere prima di tornare ad acquistare con i rossoneri che vogliono cedere quattro calciatori presenti in rosa al più presto per fare cassa.

Ruben Amorim
Quattro cessioni in casa Milan (Ansa Foto) – milanlive.it

Il club sta lavorando alle partenze di Leao, Fofana, Bondo ed Estupinan, calciatori che non sembrano rientrare nei piani di Amorim e che potrebbero salutare il Milan a stretto giro di posta.

I quattro potrebbero permettere al Milan di fare cassa con la società che vuole salutarli a titolo definitivo per monetizzare immediatamente e rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Amorim.