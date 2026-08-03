Milan, spunta l’ipotesi permanenza per Leao: i dettagli

Rafael Leao ha più volte affermato di voler cambiare aria durante questa estate con il portoghese che vorrebbe proseguire la sua carriera o in Spagna o in Inghilterra.

Il Milan chiede più di 50 milioni di euro per il cartellino e, se non dovesse arrivare un’offerta soddisfacente, il classe 1999 potrebbe anche restare in squadra, apprezzato da Ruben Amorim. Al momento solo il Fenerbahce si è fatto avanti con il club turco che, però, non ha raggiunto la cifra richiesta dai rossoneri.

Le prossime settimane saranno fondamentali con il Milan che vorrebbe chiudere entro la metà di agosto per poi avere il tempo di trovare un sostituto all’altezza.