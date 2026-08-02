Ritorno di fiamma in casa Milan, idea Brahim Diaz per la trequarti

Il Milan continua la ricerca di un trequartista da consegnare a Ruben Amorim e tra i nomi valutati dalla dirigenza spunta anche quello di Brahim Diaz. Lo spagnolo, già protagonista in rossonero tra il 2020 e il 2023, rappresenta una soluzione che unisce qualità tecnica, conoscenza dell’ambiente e duttilità tattica.

Dopo aver visto sfumare Konstantinos Karetsas, passato al Borussia Dortmund, il club di via Aldo Rossi sta studiando diverse alternative per rinforzare la trequarti. Tra queste, il ritorno di Brahim è considerato una pista concreta, soprattutto per i buoni rapporti con il Real Madrid. L’idea sarebbe quella di impostare un’operazione simile a quella che portò il fantasista a Milano alcuni anni fa, con una formula che possa soddisfare entrambe le società.

Molto dipenderà anche dalle uscite. Prima di affondare il colpo, infatti, il Milan dovrà liberare spazio in rosa e a bilancio. Solo allora potrà decidere se puntare con decisione sul ritorno di Brahim Diaz oppure virare su altri profili individuati da Amorim.