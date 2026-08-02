Pongracic nel mirino del Milan, affare in vista con la Fiorentina

Il Milan guarda con attenzione anche al mercato dei difensori e tra i profili finiti sul taccuino della dirigenza c’è quello di Marin Pongracic.

Il centrale croato della Fiorentina, secondo quanto scritto da Fiorentinauno.com, rappresenta una delle possibili soluzioni nel caso in cui Fikayo Tomori dovesse lasciare i rossoneri nelle ultime settimane di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni, il club di via Aldo Rossi starebbe valutando la possibilità di presentare un’offerta per il classe 1997.

Pongracic piace per esperienza, affidabilità e conoscenza della Serie A. Dopo l’esperienza con Lecce e Fiorentina, il difensore ha dimostrato di poter garantire solidità e continuità, caratteristiche che Ruben Amorim considera fondamentali per rinforzare il reparto arretrato.

La Fiorentina non considera il croato incedibile, ma valuta il suo cartellino tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Una cifra ritenuta accessibile dal Milan, che potrebbe affondare il colpo qualora dalla cessione di Tomori arrivassero le risorse necessarie per intervenire sul mercato. Per il momento si tratta di una pista concreta, destinata a essere monitorata con attenzione nei prossimi giorni.