Sei cessioni in vista in casa Milan: i rossoneri sfoltiscono la rosa

Il Milan prepara una vera e propria rivoluzione in uscita. La dirigenza rossonera è al lavoro per sfoltire la rosa e, allo stesso tempo, fare cassa così da finanziare gli ultimi colpi richiesti da Ruben Amorim. Sono diversi i giocatori destinati a lasciare Milanello prima della chiusura del mercato.

Tra i nomi più pesanti c’è quello di Rafael Leao, per il quale il club è pronto ad ascoltare offerte importanti. In uscita anche Santiago Gimenez, che potrebbe partire con la formula del prestito con obbligo di riscatto, mentre Yunus Musah resta tra i profili maggiormente richiesti all’estero.

Non rientrano tra gli intoccabili nemmeno Warren Bondo e Ruben Loftus-Cheek. Entrambi hanno estimatori, soprattutto in Premier League, e davanti a proposte convincenti il Milan valuterà la loro cessione. Discorso simile anche per Youssouf Fofana, altro centrocampista che potrebbe salutare qualora arrivasse un’offerta ritenuta adeguata.

L’obiettivo della società è duplice: alleggerire una rosa numericamente ampia e creare un tesoretto da reinvestire sul mercato, completando così l’organico con gli ultimi innesti individuati da Amorim.