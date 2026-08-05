Futuro Leao, arriva l’annuncio di Amorim

Rafael Leao può restare al Milan. A confermarlo è stato Ruben Amorim, che nella conferenza stampa alla vigilia del derby amichevole contro l’Inter ha speso parole importanti per il numero 10 rossonero, allontanando almeno per il momento le voci di mercato.

Il tecnico portoghese ha raccontato di vedere un giocatore sereno, coinvolto e pienamente concentrato sul lavoro quotidiano con la squadra.

“Lo sento felice e motivato”, ha spiegato Amorim, sottolineando come Leao sia consapevole di giocare in un club prestigioso come il Milan. L’allenatore ha poi aggiunto di non sapere cosa potrà accadere da qui alla chiusura del mercato, ma ha ribadito che il gruppo è compatto e che il portoghese ne fa parte a tutti gli effetti.

Parole che rafforzano la posizione di Leao all’interno del nuovo progetto tecnico. Nonostante le continue indiscrezioni sul suo futuro, Amorim continua a puntare sul talento portoghese e spera di poter contare su di lui anche nella stagione ormai alle porte.