Soulé-Milan: dettagli e costi dell’operazione

Matias Soulé torna a essere un nome caldo per il mercato del Milan. L’esterno argentino è in uscita dalla Roma e il suo agente avrebbe proposto il giocatore alla dirigenza rossonera, che sta valutando con attenzione l’operazione.

Al momento non esiste una trattativa vera e propria, ma il profilo piace per caratteristiche tecniche e margini di crescita. La valutazione fatta dal club giallorosso si aggira tra i 30 e i 35 milioni di euro.

L’eventuale affondo del Milan è però legato alle operazioni in uscita. Prima di investire una cifra così importante, i rossoneri dovranno completare almeno una cessione di peso, con Rafael Leao che resta il principale indiziato a lasciare Milanello nelle ultime settimane di mercato.

Ruben Amorim apprezza da tempo Soulé e lo considera un giocatore ideale per il suo sistema di gioco, grazie alla capacità di agire tra le linee e creare superiorità numerica. Il Milan riflette, senza fretta, ma l’argentino resta una candidatura concreta per rinforzare il reparto offensivo qualora si sbloccasse il mercato in uscita.