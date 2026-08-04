Leao ha detto no al Fenerbahce: svolta a sorpresa in casa Milan

Rafael Leao sembra sempre più lontano dal Fenerbahçe. Secondo il Corriere della Sera, l’attaccante portoghese avrebbe rifiutato la destinazione turca, confermando la volontà di aspettare un’opportunità diversa per il proprio futuro.
Il Milan, che conta su una cessione importante per finanziare gli ultimi colpi di mercato, dovrà quindi continuare ad attendere eventuali offerte provenienti da altri campionati.
La priorità di Leao resta quella di approdare in Premier League o nella Liga, destinazioni ritenute più adatte per proseguire la sua carriera. Al momento, però, dalle due leghe non sono ancora arrivate proposte concrete, lasciando la situazione in una fase di stallo.
Per il Milan la questione è centrale anche in ottica mercato. L’eventuale addio del numero 10 permetterebbe infatti alla dirigenza di investire su un nuovo trequartista, con diversi profili già seguiti da Ruben Amorim. Fino a quando il futuro di Leao non sarà definito, però, anche le operazioni in entrata rischiano di restare in stand-by.