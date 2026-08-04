Cessione di Estupinan bloccata, la decisione di Amorim

Il mercato del Milan resta strettamente legato alle cessioni e Ruben Amorim aspetta novità prima di poter completare la rosa.

Una delle operazioni che sembravano ormai definite, quella relativa a Pervis Estupiñán, ha subito un rallentamento, con il tecnico portoghese che vuole avere ancora qualche giorno per valutare il terzino ecuadoriano prima di dare il via libera definitivo alla sua partenza.

Il possibile trasferimento all’Aston Villa, che avrebbe garantito al Milan un’importante entrata economica, è quindi momentaneamente in stand-by. Una situazione che rischia di rallentare anche le operazioni in entrata, visto che la dirigenza punta prima a liberare spazio in rosa e a incassare risorse da reinvestire sul mercato.

Amorim vuole prendere una decisione definitiva soltanto dopo aver osservato da vicino Estupiñán negli allenamenti. Se il tecnico non dovesse ritenerlo funzionale al proprio progetto, il Milan riaprirebbe immediatamente i contatti con l’Aston Villa per chiudere la cessione e sbloccare così le prossime mosse del mercato rossonero.