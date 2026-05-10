Tare: “La squadra darà risposta importante. Ecco il futuro di Modric”

Le dichiarazioni del direttore sportivo prima del calcio di Milan-Atalanta. Il dirigente albanese ha parlato di diversi argomenti

Prima del calcio d’inizio di Milan-Atalanta, match valevole per la 36esima giornata di Serie A, ha parlato Igli Tare. Tanti gli argomenti trattati, a partire dalla contestazione dei tifosi: “Hanno diritto ad esprimere il loro pensiero – afferma l’albanese ai microfoni di DAZN -. L’importante è che siamo tutti uniti soprattutto in questo momento, è fondamentale chiudere questo percorso iniziato in questa stagione. Dobbiamo cercare di non ripetere gli errori fatti nel passato. Una prestazione come quella di Sassuolo ti lascia molto rammarico, veniamo da una settimana molto pesante e sentita. Siamo convinti tutti che stasera la squadra darà una risposta importante”.

Arrivano le dichiarazioni sul futuro di Modric, tornato a Milanello per stare vicino alla squadra: “La sua assenza in campo è importante per la squadra, però la sua presenza è devastante: tutti i giorni, da mattina a sera, sta con la squadra. Anche adesso in spogliatoio cerca di spronarli, è una figura importante per questa squadra. Sono fiducioso che Luka continuerà il suo percorso col Milan anche nella prossima stagione”.

La Champions determinante non solo per il futuro di Tare e Allegri: “È fondamentale, ma non per me. Per tutto l’ambiente: società, tifosi, la storia di questo club. Abbiamo fatto una stagione importante, le ultime sei settimane ci siamo fermati e abbiamo rallentato ma abbiamo il destino nelle nostre mani. Dobbiamo dare una risposta importante. La partecipazione in Champions per questa società è fondamentale: non solo a livello economico ma anche per quello sportivo”.