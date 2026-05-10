Il futuro di Allegri rischia di essere segnato anche in caso di qualificazione in Champions

Il Milan sembra essere di fronte all’ennesima rivoluzione della sua recente storia con Massimiliano Allegri che potrebbe lasciare la panchina dei rossoneri al termine della stagione in corso.
Dopo una buona prima parte di campionato il Milan è crollato nella seconda parte di stagione mettendo a serio rischio la qualificazione alla prossima Champions League con i rossoneri che si giocheranno il tutto per tutto nelle ultime tre giornate della Serie A.
Nel frattempo, la proprietà starebbe valutando nuovi cambiamenti in vista della prossima stagione con la posizione di Igli Tare, direttore sportivo del club, che sarebbe a forte rischio. Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, vorrebbe Andrea D’Amico al suo posto a partire dalla prossima estate con il dirigente albanese che potrebbe salutare dopo un solo anno di lavoro in rossonero.
Nel caso in cui l’ex Lazio dovesse dire addio potrebbe essere a forte rischio la posizione di Massimiliano Allegri, fortemente voluto da Tare alla guida del Milan. Senza l’attuale direttore sportivo in società, il futuro del tecnico livornese sarebbe più probabile l’addio tra le parti che la permanenza di Allegri, anche in caso di qualificazione alla prossima Champions League.
Una nuova rivoluzione in casa Milan che rischia di complicare di nuovo la rinascita del club, alle prese con grandi difficoltà dall’anno dello scudetto in poi.