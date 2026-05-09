Messaggio di Allegri a Furlani: dopo annuncio del mister

Le dichiarazioni del tecnico rossonero nel corso della conferenza stampa stanno facendo davvero tanto rumore: ecco cosa ha detto

E’ un momento delicato per il Milan, che cerca gli ultimi punti utili per qualificarsi alla prossima Champions League. Fuori dal campo, però, si sta vivendo l’ennesimo caos. Oggi sui giornali si è letto di un Giorgio Furlani pronto a sostituire Massimiliano Allegri e Igli Tare, con Italiano e D’Amico.

Difficile organizzare così il futuro, ma il popolo del Diavolo ha deciso di puntare il dito proprio sull’Amministratore Delegato, ritenuto il principale responsabile del fallimento del progetto rossonero. Allegri in conferenza stampa ha provato riportare il focus sulla partita, ma non si è sottratto alle domande extra-campo.

Parlando del proprio futuro, il tecnico livornese ha parlato, ancora una volta chiaramente:

#Allegri: “Il mio obiettivo è quello di rimanere al #Milan il più a lungo possibile” pic.twitter.com/7tHvLC9dQR — Martin Sartorio (@MartinSa1988) May 9, 2026

“Il mio obiettivo è quello di rimanere al Milan il più a lungo possibile”, con queste parole Allegri ha spazzato via tutti quei dubbi relativi al suo futuro. Ma il destino del tecnico livornese non è solo nelle sue mani. Il messaggio è stato chiaramente mandato a Giorgio Furlani (se dovesse restare) e a Gerry Cardinale.

Allegri: “Chi è al Milan lavori per il Milan”

Ma Allegri ha alzato la voce, mandando un altro messaggio a chi comanda:

#Allegri: “Attraverso il confronto si può crescere, l’importante è che si lavori per il CLUB #MILAN. Essere tutti d’accordo non è facile. Chi è al Milan deve lavorare per il club. Io l’ho riscontrato, ma non è facile fare risultati. Gli obiettivi personali vanno messi da parte” pic.twitter.com/azVz6pJaQx — Martin Sartorio (@MartinSa1988) May 9, 2026

“Attraverso il confronto si può crescere, l’importante è che si lavori per il CLUB Milan. Essere tutti d’accordo non è facile. Chi è al Milan deve lavorare per il club. Io l’ho riscontrato, ma non è facile fare risultati. Gli obiettivi personali vanno messi da parte”.

Sorge il dubbio che qualcuno stia lavorando più per i propri interessi che per quelli del Milan. A chi sia rivolto nello specifico il messaggio non è ovviamente noto, ma i tifosi non sembrano avere molti dubbi a riguardo. Basta farsi un giro sul web per capire il loro pensiero