Allegri cambia ancora, la formazione di Milan-Atalanta

Ecco le scelte del tecnico livornese per la partita contro i nerazzurri, in programma domenica sera a San Siro

Domani sarà vigilia di campionato per il Milan di Massimiliano Allegri, che domenica sera scenderà in campo a San Siro per la terzultima partita del massimo campionato italiano. Il Diavolo deve ancora conquistare dei punti per riuscire a qualificarsi in Champions League.

Servono due vittorie per non dover sperare nei risultati delle avversarie, ma il popolo rossonero ha tanta paura dopo il ko pesante contro il Sassuolo. Sono stati giorni davvero intensi gli ultimi. Si è, infatti, parlato e scritto di tutto, tranne che della gara.

Dalle contestazioni a Giorgio Furlani, passando al possibile calciomercato, tra cessioni e acquisti: è stata una settimana piena di notizie per i tifosi che domenica sono pronti a contestare l’Amministratore Delegato italiano. Lo faranno prima della partita – da capire se ci saranno pure gli striscioni.

La Curva Sud, che tornerà ad alzare la voce per protestare, ha deciso di sostenere la squadra durante la partita contro l’Atalanta. Il Milan avrà, dunque, l’appoggio dei suoi tifosi, ma anche di Luka Modric. Il croato è tornato ad allenarsi a Milanello per stare vicino ai suoi compagni.

Milan-Atalanta, le scelte di Allegri: occhi puntati sul centrocampo

Tra i punti interrogativi più importanti c’è proprio il sostituto del centrocampista croato. Stando alle ultime notizie, Ardon Jashari va verso la panchina. Al suo posto sembrava poterci essere Youssouf Fofana, ma secondo Sky Sport, quest’oggi sarebbe stato provato Samuele Ricci.

A completare il reparto, insieme a Adrien Rabiot, ecco Ruben Loftus-Cheek. Sugli esterni si rivedono i titolari Saelemaekers e Bartesaghi. In difesa, senza lo squalificato Tomori, spazio a De Winter con Gabbia e Pavlovic. Ovviamente tra i pali, Mike Maignan.

In avanti è rivoluzione totale: fuori Leao e Nkunku, per far spazio a Pulisic e Gimenez. Almeno queste sono le scelte del venerdì, c’è ancora tempo per cambiare