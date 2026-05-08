Milan, incontro con l’agente: cessione da 40 milioni

Le ultimissime sul calciomercato dei rossoneri: il Diavolo ha deciso di cedere il giocatore. Così si fa cassa, il punto della situazione

Sono giorni caldi per il Milan. La squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a rialzare la testa per portare a casa i punti necessari per strappare la qualificazione alla prossima Uefa Champions League. Senza guardare ai risultati delle altre squadre, al Diavolo basterebbero sei punti per avere la certezza matematica.

Occorre chiaramente che già domenica, il Milan dia prova di aver dimenticato la gara disastrosa di Reggio Emilia, contro il Sassuolo. Sarà una giornata particolare per il mondo rossonero alle prese con la contestazione ai danni di Giorgio Furlani: sul web è nata una petizione per l’addio dell’attuale AD, ritenuto il principale responsabile della situazione di crisi del Diavolo.

La squadra, dunque, cerca la giusta concentrazione in un clima per nulla semplice. Allo stesso tempo, la dirigenza è a lavoro per il prossimo calciomercato. Nelle scorse ore vi abbiamo parlato dell’arrivo in Italia, più precisamente a Milano di Pini Zahavi.

Il noto agente è sbarcato principalmente per capire se Robert Lewandowski può davvero giocare in Serie A. Al momento non c’è stato alcun affondo da parte di Milan e Juve. Il procuratore ha poi proposto Alaba, intenzionato a lasciare il Real Madrid.

Milan-Nkunku, è finita: agente a lavoro

E’ possibile che tra il Diavolo e Zahavi nasca un vero e proprio asse. L’agente, infatti, è stato invitato a trovare una sistemazione a Christopher Nkunku. La cifra ragionevole per l’addio del francese è di circa 30/35 milioni di euro. La Gazzetta dello Sport scrive di proposte da almeno 40 milioni.

L’obiettivo del club rossonero è ovviamente quello di non mettere a bilancio una minusvalenza. Ricordiamo che Nkunku, che non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista in questo Milan, è il calciatore che costa di più al club rossonero. L’estate scorsa è stato pagato 37 milioni di euro più 5 di bonus.

Lo stipendio percepito dall’ex Chelsea è invece di oltre cinque milioni di euro netti a stagione. Possibile un ritorno in Inghilterra per Nkunku, ma le piste più percorribili al momento sono quella turca e soprattutto quella che lo porterebbe a guadagnare parecchi milioni in Arabia Saudita. Zahavi è dunque già a lavoro, in attacco il Milan è pronto all’ennesima rivoluzione