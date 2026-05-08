Alaba al Milan a zero, nuova idea per la difesa

In attesa di conoscere il proprio destino in Europa con il Milan in lotta per un posto nella prossima Champions League, la dirigenza rossonera si sta muovendo per cercare di rinforzare la rosa.

Nelle scorse ore il Milan ha incontrato Pini Zahavi, agente di Robert Lewandowski che appare, però, sempre più lontano dalla maglia rossonera per via delle alte richieste di ingaggio da parte del classe 1988. Un altro nome, legato alla scuderia di Zahavi, è quello di David Alaba, con il centrale del Real Madrid che è alla ricerca di una nuova sistemazione.

Colpo Alaba a zero, il Milan ci pensa

Come Lewandowski, anche Alaba è in scadenza di contratto e in casa Real Madrid non sembra esserci intenzione di prolungare l’accordo con l’austriaco, pronto a cercare una nuova sistemazione per tornare ad essere protagonista. In casa Milan si starebbe ragionando sull’ipotesi di offrire un contratto al classe 1992 anche se preoccupano le condizioni fisiche del calciatore, spesso fuori per infortunio durante le ultime stagioni.

È chiaro che, per via dei costi relativi allo stipendio dell’ex difensore del Bayern Monaco, per il Milan sarà necessario raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League se vorrà riuscire a mettere sotto contratto l’austriaco.