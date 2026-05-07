Milan di sasso, Gila sta per saltare: il Napoli affonda per lo spagnolo

Rischia di saltare il colpo Mario Gila in casa Milan con il difensore spagnolo che potrebbe cambiare maglia in Serie A, ma per trasferirsi al Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Il difensore della Lazio è da tempo un obiettivo di mercato del Milan per il prossimo campionato con Igli Tare che, dopo aver portato il classe 2000 in Serie A quando era dirigente dei biancocelesti, sarebbe felice di averlo a disposizione anche in rossonero.

Un giocatore che piace molto anche all’Inter che, tra contatti con gli agenti del calciatore e con la Lazio, è pronta a dare vita a un derby di mercato per lo spagnolo. Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, però, il Napoli sarebbe pronto a sorpassare la concorrenza con un vero e proprio blitz di mercato considerato il fatto che Sam Beukema dovrebbe salutare alla fine della stagione in corso.

L’olandese, acquistato dal Bologna per circa 30 milioni di euro durante la scorsa estate, potrebbe salutare la Serie A considerato il fatto che il Liverpool sarebbe interessato al suo cartellino. Al suo posto il Napoli vorrebbe portare in azzurro Mario Gila, tra i migliori centrali del nostro campionato.