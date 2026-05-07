Gimenez titolare contro l’Atalanta, Allegri rivoluziona il Milan per domenica

Massimiliano Allegri sta lavorando a Milanello per cercare di preparare al meglio la partita tra Milan e Atalanta in programma domenica sera a San Siro, decisiva per la conquista di un posto in Champions League per i rossoneri.
Il tecnico livornese sarebbe pronto a qualche sorpresa di formazione per cercare di risollevare la squadra dopo il pesante ko di Sassuolo che rischia di mettere a rischio l’accesso tra le prime quattro del campionato.
Una delle maggiori sorprese potrebbe arrivare dall’attacco con Allegri pronto a fare a meno di Rafael Leao, destinato alla panchina per fare spazio a Santiago Gimenez, pronto a tornare titolare dopo molti mesi al fianco di Christian Pulisic. Per il messicano una delle ultime chance per giocarsi la permanenza in rossonero anche in vista della prossima stagione.
Dovrebbe tornare titolare sulla sinistra Davide Bartesaghi con il giovane terzino pronto a rilevare il posto di Estupinan, mentre a centrocampo spazio a Ricci al posto di Jashari. Cambio obbligato, invece, in difesa, con De Winter che tornerà titolare per via della squalifica di Tomori, espulso a Sassuolo.
Questa la probabile formazione: Maignan, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi, Pulisic, Gimenez.