Rafael Leao è pronto a salutare il Milan alla fine della stagione in corso con il portoghese pronto a trovare una nuova sistemazione a partire dall’estate.

L’attaccante portoghese, nonostante i nove gol in campionato, ha vissuto una stagione difficile con la maglia del Milan e, secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, si dovrebbe andare verso una separazione tra le parti.

La decisione in casa Milan appare ormai presa con la punta destinata a salutare Milanello alla fine del campionato per una somma compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro. Un addio che arriverà dopo sette anni passati con la maglia rossonera e dovuto al fatto che Massimiliano Allegri appare convinto di puntare ancora sul 3-5-2 in vista della prossima stagione, modulo poco congeniale all’ex Lille.

Il portoghese dovrebbe essere fuori anche dalla formazione iniziale nella sfida contro l’Atalanta in programma domenica sera con Santiago Gimenez pronto a partire titolare.

I rossoneri potrebbero aspettare il mondiale che si disputerà tra USA, Messico e Stati Uniti per cercare di capire se ci siano le possibilità di ottenere ancora di più dal cartellino del classe 1999 nel caso in cui dovesse disputare una buona competizione con Cristiano Ronaldo e compagni.