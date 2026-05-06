Due Koné per il Milan, scippo alla Roma: “Meeting con Allegri”

Le ultimissime notizie relative al mercato rossonero: il punto della situazione per quanto riguarda il centrocampo

Igli Tare e Giovanni Carnevali sono usciti allo scoperto nella giornata di domenica. Prima del calcio d’inizio di Sassuolo-Milan, entrambi i dirigenti sono stati chiamati a parlare di Ismael Kone

“Ha fatto un ottimo campionato così come tutto il Sassuolo. Può certamente essere un uomo mercato per il club neroverde“, ha affermato il Direttore sportivo rossonero ai microfoni di DAZN, ammettendo, indirettamente l’interesse per il giocatore.

Carnevali, invece, si è così espresso: “Io non ho parlato né col Milan né con l’Inter. Ci sono richieste dall’estero. E’ un giocatore di grande valore. Può anche starci che poi nasca un derby. Cercheremo la situazione migliore per lui, ma anche per noi”.

Presto capiremo quale sarà il futuro di Kone, che ha una clausola rescissoria da35 milioni di euro, ma potrebbe lasciare il Sassuolo per qualcosa meno. Con i neroverdi si può aprire una trattativa che prevede l’inserimento di qualche giovane gradito. Sia Camarda che Comotto piacciono a Carnevali, ma lascerebbero il Diavolo son con la formula del prestito.

Costa molto di più, invece, Manu Koné. Il ritorno di fiamma per il centrocampista della Roma è la novità di queste ore. A parlarne è stato Pietro Balzato Prota per MilanVibes.

Milan, Allegri vuole due Koné

“In uno dei meeting tra Allegri e la dirigenza, è emerso il nome di Manu Koné della Roma, un profilo che piace molto ad Allegri. Ha un costo importante, quindi tenderei ad escluderlo, ma c’è del gradimento importante da parte di Allegri per Manu Koné“.

Come afferma il collega, un’operazione Koné al Milan è davvero complicata. Difficilmente la Roma se ne priverebbe per meno di 50-60 milioni di euro. Il centrocampista rappresenta certamente un grandissimo rimpianto: tutti ricorderete le parole di Ibrahimovic, due estati fa, quando nel corso di una conferenza stampa, annunciava il tentativo concreto per il giocatore.

Il Milan, poi, prese altre decisioni. Forse puntare su Kone anziché su Fofana sarebbe stata la scelta più giusta. Oggi il giocatore della Roma ha tanti club sulle sue tracce. Qualche mese fa ci ha provato senza successo anche l’Inter di Beppe Marotta. In caso di addio alla Capitale, adesso, è più facile immaginarlo all’estero. In Premier League, ad esempio, ci sono squadre più propense a fare investimenti a cifre così alte.