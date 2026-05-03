Doppio annuncio per Kone: Milan e Sassuolo allo scoperto

Arrivano le dichiarazioni sul mercato prima del calcio d’inizio della sfida tra la squadra rossonera e quella neroverde

Pochi minuti e avrà inizio la sfida tra il Milan di Massimiliano Allegri e il Sassuolo di Fabio Grosso. Prima del calcio d’inizio della gara, fondamentale, per avvicinarsi matematicamente alla qualificazione alla prossima Champions League, ha parlato Igli Tare. Impossibile non fare il punto sul mercato con il direttore sportivo rossonero.

“Siamo tutti in sintonia – afferma il Ds, ai microfoni di DAZN, facendo riferimento al summit dei giorni scorsi con Massimiliano Allegri e Giorgio Furlani -. Ogni settimana ci incontriamo con l’allenatore. E’ prassi ormai e sappiamo cosa manca a questa squadra”

Il tecnico rossonero ha lasciato capire che ci sarà un Milan più italiano, con il rientro di Camarda e Comotto, che si andranno ad unire a Torriani, Bartesaghi e Gabbia. Tare, però, guarda oltre: “Ci sono ottimi giocatori che stanno facendo con le giovani e abbiamo anche per loro un occhio di riguardo”.

Si prova a parlare, dunque, di calciomercato, partendo dal possibile cambio di modulo: “Guardiamo a calciatori che ci possano permettere di giocare in maniera diversa – afferma ancora Tare -. Dobbiamo avere una squadra di qualità che può giocare in maniera diversa”.

Calciomercato Milan, il colpo per Allegri: parlano Tare e Carnevali

Le attenzioni così si spostano sull’osservato speciale della gara di oggi, Kone. Il centrocampista del Sassuolo è finito nel mirino dei rossoneri: “Ha fatto un ottimo campionato così come tutto il Sassuolo. Può certamente essere un uomo mercato per il club neroverde“, afferma Igli Tare, che dunque non si sbilancia più di tanto, ma fa capire di apprezzarlo.

Ancora su Kone sono arrivate anche le dichiarazioni di Carnevali. Il dirigente del Sassuolo, intervenuto ai microfoni di DAZN, si è espresso in merito al centrocampista, che piace davvero a tutti, ma soprattutto a Milan e Inter.

“Io non ho parlato né col Milan né con l’Inter – afferma subito il dirigente del Sassuolo -. Ci sono richieste dall’estero. E’ un giocatore di grande valore. Può anche starci che poi nasca un derby. Cercheremo la situazione migliore per lui, ma anche per noi”. Al termine del campionato sapremo dove giocherà Kone, ma certamente lo farà lontano dal Sassuolo. Carnevali è pronto a far fare al suo club l’ennesima plusvalenza.