Affare Kessié a costo zero, doppia opzione in Serie A | ML

Franck Kessié potrebbe tornare in Serie A in vista della prossima stagione con l’ivoriano che è pronto a salutare l’Al-Ahli alla fine del campionato in corso.

Salutato il Milan dopo aver vinto lo scudetto nel maggio del 2022, Franck Kessiè ha accettato la proposta del Barcellona trasferendosi in Catalogna per un solo anno, decidendo poi di proseguire la sua carriera in Saudi Pro League.

L’ex centrocampista di Milan e Atalanta si sta guardando attorno per cercare di capire quali possano essere le possibilità per il suo futuro in vista della prossima stagione e sarebbero spuntate anche due opzioni in Serie A. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sarebbero due squadre italiane sulle sue tracce. Juventus e Roma starebbero valutando le possibilità di mettere sotto contratto l’ivoriano che dovrà abbassare le sue richieste di ingaggio per tornare in Italia.

Luciano Spalletti apprezza molto Kessié per le sue capacità di coniugare fisico e tecnica in mezzo al campo, mentre Gian Piero Gasperini lo ha avuto a disposizione durante la sua avventura all’Atalanta e potrebbe chiedere uno sforzo alla propria società per portare il calciatore nella capitale.