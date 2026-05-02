Scambio Leao-Zirkzee: arriva l’ok all’operazione

Durante gli ultimi giorni è circolata una voce di calciomercato che vorrebbe il Milan sulle tracce di Joshua Zirkzee per la prossima stagione, valutando uno scambio con Rafael Leao che piace molto al Manchester United.

Quello che appare certo è che i rossoneri non darebbero l’ok allo scambio alla pari tra i due calciatori, ma non è da escludere che le parti possano riuscire a trovare un accordo anche dal punto di vista economico.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha commentato la voce che vorrebbe il centravanti olandese verso Milanello con Rafael Leao pronto a fare il percorso inverso: “Nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri vedrei meglio un calciatore come Zirkzee rispetto a Rafael Leao. L’olandese è un attaccante in grado sia di giocare con la squadra che dentro l’area di rigore. Con Pulisic comporrebbe una coppia d’attacco pronta a fare faville”.

“Sono sempre stato un fan di Leao – ha aggiunto Capello – ma non ho mai nascosto le mie perplessità sulla possibilità di vederlo giocare come centravanti. Se poi i rossoneri dovessero riuscire a prendere anche Sorloth tenendo uno tra Santiago Gimenez e Nkunku sarebbero a posto”.