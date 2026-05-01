Dal Manchester City al Milan, i rossoneri sognano il grande colpo

Con la conquista di un posto in Champions League che si avvicina in maniera considerevole, in casa Milan si sta iniziando a programmare quella che sarà la rosa per la prossima stagione con l’intento di essere competitivi fino alla fine nella lotta al titolo.

Massimiliano Allegri si sta confrontando di continuo con Igli Tare e la società per capire quali potrebbero essere i calciatori adatti a rinforzare l’organico, tenendo sempre conto di quelle che sono le spese che il club può sostenere.

Nelle ultime ore è spuntata un’ipotesi di mercato che potrebbe portare un calciatore del Manchester City in rossonero, andando a rinforzare la difesa a disposizione del tecnico livornese, a corto di uomini durante il campionato in corso.

Colpo dal City, il Milan è pronto a sistemare la difesa

Stando a quanto scritto da Tuttomercatoweb.com, il Manchester City sarebbe pronto a dare l’ok alla partenza di Nathan Aké durante la prossima sessione di mercato. L’olandese ha trovato poco spazio alla corte di Guardiola ed ha un contratto in scadenza nel giugno del 2027.

Classe 1995, il difensore potrebbe salutare il City per una somma tra i 10 e i 15 milioni di euro con il suo stipendio che potrebbe essere alla portata della formazione rossonera. Il club inglese starebbe proponendo il cartellino di Aké a diverse big europee, tra cui anche Juventus e Inter. Il Milan già in passato dimostrò interesse per l’ex Bournemouth e potrebbe cercare di battere la concorrenza sul tempo per portare a Milanello l’olandese.