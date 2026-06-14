Come gioca Amorim, i due moduli che il tecnico portoghese può utilizzare al Milan

Ruben Amorim si avvicina sempre di più alla panchina del Milan e tra i tifosi cresce la curiosità di capire quale potrebbe essere l’identità della squadra sotto la guida del tecnico portoghese.

L’ex allenatore dello Sporting Lisbona ha costruito la propria carriera attorno a un’idea di calcio molto precisa. Il suo marchio di fabbrica è la difesa a tre, generalmente declinata nei sistemi 3-4-3 o 3-4-2-1, moduli che gli hanno permesso di conquistare titoli importanti in Portogallo.

Le squadre di Amorim sono riconoscibili soprattutto per intensità e organizzazione. Il pressing alto è uno dei principi fondamentali del suo gioco, così come la riaggressione immediata dopo la perdita del pallone. L’obiettivo è recuperare velocemente il possesso e attaccare gli spazi con rapidità.

Grande importanza viene data agli esterni, chiamati a coprire tutta la fascia sia in fase offensiva sia in quella difensiva. Anche i due trequartisti hanno un ruolo centrale: devono muoversi tra le linee, creare superiorità numerica e accompagnare costantemente la punta.

Amorim predilige un calcio propositivo, coraggioso e verticale. Non ama il possesso sterile, ma cerca di accelerare la manovra appena si apre uno spazio utile per colpire gli avversari. Una filosofia che potrebbe portare una ventata di novità a Milanello e che spiega perché Gerry Cardinale continui a considerarlo uno dei principali candidati per il nuovo corso rossonero.