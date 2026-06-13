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Zeroli verso la cessione in prestito in Serie A: idea per il Lecce | ML

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Terminato il prestito alla Juve Stabia, Kevin Zeroli potrebbe salutare il Milan ancora una volta con il giovane centrocampista che piace al Lecce in Serie A.

Kevin Zeroli
Milan, possibile addio in prestito per Zeroli (Ansa Foto) – milanlive.it

Dopo l’avventura al Monza nella prima parte di stagione e alla Juve Stabia da gennaio, il classe 2005 potrebbe tentare di vivere un’annata in Serie A con i salentini interessati al suo cartellino.

La prima parte della scorsa stagione non è stata semplice per il giocatore di proprietà del Milan che ha passato gran parte della sua avventura al Monza in panchina. Alla Juve Stabia Zeroli ha ritrovato ritmo e continuità, riuscendo a mostrare, in più di qualche partita, le qualità che si erano intraviste nel percorso con le giovanili del Milan.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, su Zeroli ci sarebbe l’interesse da parte del Lecce, pronto a chiudere un altro affare con il Milan dopo Camarda. La formula potrebbe essere la stessa con i salentini che avrebbero Zeroli in prestito fino alla fine della stagione, potendone riscattare il cartellino con il Milan che manterrebbe l’opzione per il contro riscatto.