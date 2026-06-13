Niente Milan per Goretzka, il centrocampista verso gli USA

Leon Goretzka non vestirà la maglia del Milan. Il centrocampista del Bayern Monaco, accostato più volte ai rossoneri nelle scorse settimane, sembra infatti destinato a proseguire la propria carriera lontano dall’Europa.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, il futuro del nazionale tedesco potrebbe essere negli Stati Uniti, dove alcune società starebbero valutando concretamente il suo profilo. Una pista che allontana ulteriormente l’ipotesi Milan, già complicata dagli elevati costi dell’operazione e dall’importante ingaggio percepito dal giocatore.

L’addio di Massimiliano Allegri e Igli Tare ha inoltre contribuito a raffreddare una trattativa che, nelle scorse settimane, era stata accostata all’ambiente rossonero. Goretzka era infatti uno dei profili graditi per esperienza internazionale e leadership, ma oggi il Milan sembra orientato verso strategie differenti.

Per i tifosi rossoneri si chiude così una suggestione di mercato che aveva acceso il dibattito nelle ultime settimane. Salvo clamorosi colpi di scena, il futuro del centrocampista tedesco non sarà a Milano ma lontano dall’Europa che conta.