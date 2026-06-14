Ruben Amorim non ha nascosto il proprio interesse per il Milan. Il tecnico portoghese, considerato uno dei profili più apprezzati dalla proprietà rossonera, sarebbe infatti pronto a prendere in considerazione con grande entusiasmo l’ipotesi di sedersi sulla panchina del club meneghino.

Secondo quanto riportato da A Bola, Amorim continua a essere uno dei nomi presenti nella lista di Gerry Cardinale. Il gradimento nei confronti del Milan sarebbe totale. Del resto, per un tecnico giovane ma già affermato a livello internazionale, guidare uno dei club più prestigiosi del calcio europeo rappresenterebbe un’occasione difficile da rifiutare.

Nelle ultime settimane Cardinale ha intensificato i contatti con diversi allenatori per individuare la figura ideale a cui affidare la ripartenza rossonera. Tra questi c’è stato spazio anche per Amorim, il cui profilo continua a raccogliere consensi per idee di gioco, personalità e capacità di lavorare con i giovani.

La sensazione è che il casting sia giunto ormai al termine con Amorim sempre più vicino ai rossoneri. Le prossime ore potrebbero essere decisive per capire quale direzione prenderà il club. Nel frattempo Amorim aspetta la chiamata per arrivare a Milano e firmare il contratto con il club.