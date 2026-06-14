Ruben Amorim stima Rafael Leao e, nonostante le dichiarazioni dell’attaccante portoghese relative alla sua volontà di cambiare aria, potrebbe essere tutto rimesso in discussione dal cambio di allenatore.

Il numero 10 del Milan è stato chiaro affermando che Massimiliano Allegri lo ha schierato in una posizione non congeniale alle sue qualità ed ora è pronto a vivere una nuova esperienza lontano da Milanello. Il rapporto con l’ambiente, specialmente con gran parte dei tifosi, appare arrivato alla fine, ma non è da escludere che un incontro con Amorim possa cambiare le carte in tavola.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, l’ex allenatore del Manchester United è un grande estimatore del classe 1999 e potrebbe provare a convincerlo a restare, almeno un’altra stagione, al Milan. Molto dipenderà da quella che sarà la volontà di Amorim dal punto di vista tattico, con Leao desideroso di tornare a giocare alto a sinistra per esprimersi al meglio. Una volta che Amorim sarà ufficializzato come nuovo allenatore parlerà con tutti i calciatori del Milan per spiegargli le proprie volontà dal punto di vista del modulo.