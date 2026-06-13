Jaissle pronto a superare Glasner nella corsa alla panchina, nuova svolta Milan

Colpo di scena nella corsa alla panchina del Milan. Se fino a pochi giorni fa Oliver Glasner sembrava il grande favorito per raccogliere l’eredità di Massimiliano Allegri, nelle ultime ore sarebbe stato Matthias Jaissle a guadagnare terreno fino a diventare il candidato principale.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico tedesco avrebbe compiuto un passo importante nei confronti del club rossonero, dichiarandosi disponibile a ridurre sensibilmente il proprio ingaggio pur di approdare a Milano. Un segnale che sarebbe stato particolarmente apprezzato dalla proprietà e dai dirigenti impegnati nella scelta del nuovo allenatore.

Jaissle, attualmente legato all’Al-Ahli, rappresenta un profilo in linea con le idee del possibile nuovo corso rossonero: giovane, moderno e abituato a lavorare con calciatori in crescita. Le sue quotazioni sarebbero così aumentate rapidamente, tanto da consentirgli di superare Glasner nelle preferenze del club.

L’allenatore austriaco resta comunque in corsa e continua a godere della stima della dirigenza. Tuttavia, la disponibilità mostrata da Jaissle e alcuni aspetti legati ai costi complessivi dell’operazione avrebbero modificato gli equilibri del casting.

La decisione definitiva non è ancora arrivata, ma la sensazione è che il Milan sia entrato nella fase conclusiva della propria ricerca. E oggi, rispetto a qualche giorno fa, il nome più caldo sembra essere quello di Matthias Jaissle.