Allegri in conferenza: “Ecco il sostituto di Modric. Ballano 100 milioni”, l’annuncio su Pulisic

Le dichiarazioni del tecnico livornese alla vigilia del match di campionato, che si giocherà domani pomeriggio a Reggio Emilia

E’ vigilia di campionato per il Milan, che domani tornerà in campo, per sfidare il Sassuolo di Fabio Grosso. I neroverdi sono protagonisti di un ottimo campionato e sono pronti a mettere i bastoni fra le ruote al Diavolo, con un Domenico Berardi in più, dopo la squalifica.

I rossoneri sono a caccia di punti importanti per blindare definitivamente la qualificazione alla prossima Champions League. Allegri vuole tenere così la guardia alta, ma è pronto a cambiare qualcosa rispetto alla partita con la Juventus di domenica scorsa. Dal sostituto di Luka Modric all’attacco che non segna: sono tanti gli argomenti, senza dimenticare il futuro, di cui è impossibile non parlare.

Le dichiarazioni di Allegri

La conferenza inizia con il ricordo di Alex Zanardi, scomparso nella giornata di oggi. Poi si parte subito con Luka Modric, anima della squadra: “Siamo dispiaciuti per il suo infortunio che lo terrà fuori per tutta la stagione, anche se lui vorrebbe tornare prima. Spero che il suo esempio sia stato di esempio per tutti”.

Chi prende il posto di Modric: “Abbiamo giocatori importanti per sostituirlo. Lo sostituiremo con Ardon Jashari o con Samuele Ricci, che sono cresciuti tanto”.

Programmare il futuro insieme con la società – “Le riunioni sono normali, parliamo e facciamo delle valutazioni sulla stagione e poi sul futuro. Tutti abbiamo l’ambizione di aver messo una base. Ma la base più importante è l’ingresso in Champions League”

Inchiesta sugli arbitri – “Non mi sono fatto alcuna idea. E’ un qualcosa di delicato, l’ultima giornata però è stata positiva dal punto di vista degli arbitri. Arrivare secondi potrebbe avere un valore? Ma no! Noi dobbiamo fare il meglio, pensiamo al Sassuolo che sta facendo un ottimo campionato con un bravo allenatore”

Un Milan senza Leao e attacco? “Tutti dobbiamo pensare a qualificarsi in Champions League, non ha senso parlare di mercato. Finita la stagione, faremo tutte le valutazioni per migliorare. Nkunku è un giocatore con grandissime qualità tecniche, che quest’anno ha avuto delle difficoltà ma ha fatto dei gol. Non si discute il valore del calciatore, poi ci sono le annate…”

Psg-Bayern Monaco – “Ci sono stati dei gesti tecnici meravigliosi. Magari la prossima volta finisce 1-1, se non la sblocchi subito. E’ stata certamente una gara piacevole”.

Rosa da migliorare sul mercato – “Tutti dobbiamo essere allineati sul bene del Milan. Fino a quando non raggiungiamo l’obiettivo non possiamo dire nulla. L’obiettivo sposta di 100 milioni il mercato. Rientreranno Camarda e Comotto. Con Bartesaghi, Torriani e Gabbia, dimostriamo di aver fatto bene con la Primavera. Così possiamo comprare giocatori esperti da fuori”.

Poche possibilità per Gimenez – “E’ un giocatore importante. Se rientri dopo 4-5 mesi di infortunio non è facile. Ha un grande valore, indipendentemente da quello che ha fatto quest’anno”.

Modulo – “Non è un problema, vedremo pure cosa offre il mercato. L’importante è creare una rosa strutturata”.

Pulisic e un problema di modulo – “Ripercussioni per il futuro? E’ un giocatore importante del Milan. E’ difficile trovarne in giro come lui. Le valutazioni sui calciatori non vanno fatti su una singola annata. Nelle ultime partite gli è mancato il gol. In questo momento bisogna lavorare per la squadra, dimenticandosi di quelli personali”.

Sfida al Sassuolo – “Bisogna fare una partita, facendo attenzione agli spazi e ai loro contropiede. Concedono poco, perché sono bravi a difendere. Sarà una partita difficile”.

Leao ha tanti tifosi che lo fischiano a priori nonostante stia facendo bene – “Domenica ha fatto una buona prestazione, una delle migliori dal punto di vista atletico e delle attenzioni”.

Quale è il suo segreto? Un Milan brutto ma terzo – “Non lo so (ride, ndr.), l’importante è raggiungere l’obiettivo, di fare sei punti”