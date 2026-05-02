Allegri sorprende e rilancia l’attaccante: triplo indizio per il futuro

Le ultimissime notizie in Casa Milan, tra formazione e futuro. Ecco a cosa sta pensando il tecnico livornese: il punto della situazione

E’ vigilia di campionato per il Milan di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è pronto a parlare in conferenza stampa, ma la formazione che affronterà il Sassuolo è praticamente scelta. Ci saranno dei cambi rispetto alla gara che ha visto il Diavolo pareggiare con la Juve. Cambi che sembrano essere dei messaggi per il futuro.

Quello più importante è sicuramente legato ad Ardon Jashari. Il mister si è espresso pubblicamente, sostenendo che il Milan è intenzionato a puntare su di lui la prossima stagione. Così le chiavi del centrocampo saranno affidate all’ex Club Brugge in queste ultime quattro gare. Sarà il giovane calciatore a prendere il posto di Luka Modric e a far compagnia a Youssouf Fofana e Adrien Rabiot in mediana.

Sugli esterni, Alexis Saelemaekers è certo del posto, Davide Bartesaghi, invece, può finire in panchina: Estupinan è al momento in vantaggio, m non sono esclusi ripensamenti. Dietro nessun dubbio: Gabbia, Tomori e Pavlovic saranno i difensori che proteggeranno Mike Maignan.

Milan, Allegri cerca gol: ecco le scelte per il Sassuolo

La crisi degli attaccanti sembra non aver fine. La coppia formata da Rafa Leao e Chris Pulisic non ha dato le risposte sperate. Nessun gol e Massimiliano Allegri sta così pensando di cambiare.

L’idea è quella di rilanciare Christopher Nkunku. Ad essere bocciato, però, non è il portoghese, bensì l’americano che nel 2026 non ha ancora segnato. Panchina anche per Fullkrug e Gimenez, sempre più lontani dal Milan. Le scelte di Allegri sono finalizzare a trovare il gol perduto, ma sono dei segnali forti per il futuro.

Pulisic, spesso ignorato dalla stampa, non ha certamente una situazione semplice: non c’è alcuna intesa sul rinnovo e sta vivendo una crisi senza fine. Se fosse l’americano a lasciare il Milan non ci sarebbe da stupirsi. Con un buon Mondiale, ha più possibilità di Rafa Leao di dire addio al Diavolo.

Per il portoghese, invece, tutto dipenderà dall’offerta, che non potrà essere inferiore ai 60 milioni di euro. Con lui è più facile rinnovare, ma dovrà cambiare il vento. La sorpresa, in vista di domani, è come detto Nkunku. Il francese è bocciato, ma quattro partite ad alti livelli renderebbe felice chi ha investito tanto su di lui: l’ex Chelsea è un colpo di Igli Tare sul quale ha creduto molto.

Servirà però un finale super per far cambiare idea alle altre componenti del Diavolo. Impossibile, infine, una permanenza di Fullkrug. Gimenez vorrebbe restare, ma oggi è in ultima fila nelle gerarchie.

Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupinan; Leao, Nkunku