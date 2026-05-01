Milan, Modric ha scelto: non ci sono più dubbi

Le ultimissime notizie relative al futuro del centrocampista croato: l’annuncio è quello che fa piacere ai tifosi rossoneri

SOLO Milan. E’ questo il titolo nella prima pagina de La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani venerdì primo maggio. Un titolo che sembra lasciare pochi dubbi in merito al futuro del centrocampista croato, che ha chiuso la sua stagione con la partita contro la Juventus.

“Modric ha scelto”, è, invece, l’occhiello. Nel catenaccio, infine, possiamo leggere: “Non vuole chiudere con l’infortunio. Un altro anno in rossonero per giocare la Champions League con Allegri. Oppure sarà addio al calcio”.

Luka Modric, dunque, si trova difronte ad un bivio: il Milan o il ritiro. In passato si è scritto della possibilità di vedere il centrocampista altrove: la Dinamo Zagabria, ad esempio, sarebbe pronto ad accoglierlo, ma anche diversi club della Major League Soccer negli Stati Uniti.

Ipotesi queste, dunque, che l’ex Real Madrid non starebbe prendendo in considerazione. Una buona notizia per il Milan, che invece la sua scelta l’ha fatta da tempo. Tutti in rossonero vogliono che Luka Modric prosegua al Diavolo: dai dirigenti ai compagni di squadra.

Modric-Allegri, binomio vincente: i tifosi incrociano le dita

Anche Massimiliano Allegri, ovviamente, vuole che si vada avanti con il Pallone d’Oro. La conferma del tecnico livornese è una delle ‘richieste’ di Luka Modric per rimanere ancora un altro anno. Per farlo vuole anche un Milan competitivo, come il mister.

“Il Milan aspetta una risposta finale da Modrić sul rinnovo ma è pronto ad attivare l’opzione. Il club ha confermato a Modrić l’assoluta volontà di continuare insieme. Appena Luka Modrić avrà chiaro il piano del Milan sul mercato, darà la sua risposta”. Afferma, invece, Moretto in merito alla vicenda legata al croato.

Un’altra stagione in rossonero per il Pallone d’Oro è dunque davvero possibile. Può restare, ma per vincere e non certo per riportare il Milan in Champions League. Il binomio Allegri-Modric è una garanzia per tutti i tifosi: una loro permanenza significa che la dirigenza vuole muoversi per rafforzare la squadra con i giocatori giusti, quelli che servono per rendere il Diavolo davvero competitivo.

Il Milan dovrà partire con l’obiettivo di conquistare lo Scudetto e centrare, almeno, la qualificazione alla fase finale di Champions League. Sarebbe un ulteriore passo per tornare grandi.