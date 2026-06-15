Chaka Traoré pronto a salutare a titolo definitivo: la richiesta del Milan

L’avventura di Chaka Traorè con la maglia del Milan sembra essere arrivata ai titoli di coda. Dopo anni tra la prima squadra e il Milan Futuro, per lui sta arrivando il momento dei saluti.

La dirigenza rossonera sta lavorando per trovare una soluzione che permetta al giocatore di avere continuità e soprattutto spazio per completare il proprio percorso di crescita. Al momento diverse società di Serie B e Serie C avrebbero manifestato interesse nei confronti del classe 2004, considerato ancora un prospetto dalle qualità interessanti.

Il Milan, dal canto suo, non sembra intenzionato a concedere nuovi prestiti. L’idea sarebbe quella di procedere con una cessione a titolo definitivo, mantenendo eventualmente una percentuale sulla futura rivendita o formule che consentano al club di conservare un controllo sul futuro del calciatore.

Per lasciarlo partire, la richiesta rossonera si aggira intorno agli 800 mila euro. Una cifra ritenuta accessibile per numerose società delle categorie inferiori che stanno cercando giovani di prospettiva da valorizzare.

Per Traorè si tratterebbe dell’occasione giusta per rilanciarsi dopo stagioni complicate e trovare quella continuità che al Milan, complice la forte concorrenza, sarebbe difficile ottenere. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per definire il suo futuro, ma la sensazione è che la separazione sia ormai sempre più vicina.