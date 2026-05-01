Allegri via dal Milan? No, ma Tare non sarebbe impreparato

Ecco i possibili nomi degli allenatori che il dirigente albanese contatterebbe qualora ci fosse una separazione con il livornese

Nel corso della lunga intervista a “Giorgia’s Secret” su DAZN, Igli Tare ha parlato tanto di Milan. Ha raccontato il suo amore per i colori rossoneri e ha speso parole importanti sia per Luka Modric che per Rafa Leao. Per il croato ha ipotizzato una permanenza al Diavolo.

Presto scopriremo se sarà davvero così. Se dovesse rimanere tutto il popolo milanista esulterebbe. Lo farebbe anche Massimiliano Allegri, destinato a proseguire la sua avventura sulla panchine del club rossonero.

“Con lui ho un rapporto molto buono. Ci siamo conosciuti ad inizio stagione, poi non abbiamo avuto molto tempo per conoscerci meglio, ma dopo la fine del mercato ci siamo frequentati in privato e abbiamo fatto qualche cena insieme – afferma Tare – E’ una persona molto intelligente che sa gestire molto bene determinati spogliatoi”.

Dietro l’arrivo di Allegri c’è ovviamente la forte volontà di Igli Tare: “Cosa ci ha portato a sceglierlo? La sua storia, anche il legame che aveva con il Milan, la sua esperienza e soprattutto la sua capacità di saper gestire una piazza importante come quella rossonera”.

Dopo Allegri? Il grande rapporto di Tare con l’ex Inter

Ma il futuro di Allegri non è ancora certo al 100%. Finché la Nazionale non avrà una nuova guida, qualche dubbio rimarrà. Ma Igli Tare nel corso della sua carriera, sia da giocatore che dirigente, ha legato con tanti allenatori.

Uno su tutti, Simone Inzaghi: “Ormai ci conosciamo meglio noi che invece le nostre mogli. Abbiamo passato insieme quasi 19 anni. Quasi 2 decenni son tanti e poi è nato quel rapporto molto stretto”. Se Tare, un giorno, dovesse pensare a Inzaghi non sarebbe certamente una sorpresa.

L’albanese ha inoltre un buon rapporto anche con il più grande di tutti, Pep Guardiola. E’ evidente che il suo nome metterebbe d’accordo proprio tutti: “Lo sento ancora, l’ho incontrato anche in Inghilterra, sono andato a vedere una sua partita, siamo stati un po’ insieme”.

Ovviamente sono solamente supposizioni. Niente di più. Oggi Igli Tare, così come tutto il Milan, pensa di proseguire con Massimiliano Allegri. Le riunioni che si stanno tenendo in questi giorni, tra le parti, sono la testimonianza che si sta lavorando per programmare il futuro insieme. Servono colpi importanti dal mercato e la dirigenza sembra pronta ad accontentare il suo tecnico.