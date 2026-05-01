Nome da sogno per l’attacco del Milan: affondo in Premier League

Il Milan continua a cercare un attaccante per la prossima stagione con i rossoneri che stanno valutando diverse piste per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Nell’ultimo incontro avvenuto tra Massimiliano Allegri e la dirigenza del Milan si sarebbe parlato di un possibile rinforzo per l’attacco.

Saranno diverse le punte che saluteranno Milanello alla fine del campionato in corso. Leao è a rischio cessione, così come non è certa la permanenza di Pulisic che potrebbe salutare nel caso in cui dovesse arrivare una proposta da 50 milioni di euro. Fullkrug non sarà riscattato, Nkunku è da tempo nella lista dei cedibili e Santiago Gimenez non ha mai realmente convinto.

Idea Gabriel Jesus per il Milan, assalto alla punta dell’Arsenal

Dovranno arrivare, quindi, almeno due punte di livello in casa rossonera con il Milan che, stando a quanto affermato da Gianluca Di Marzio, avrebbe messo nel mirino Gabriel Jesus dell’Arsenal.

Il brasiliano non è più una priorità per la formazione allenata da Arteta e in estate cercherà una nuova sistemazione per rilanciare la sua carriera. Il Milan potrebbe rappresentare una sfida stimolante per il brasiliano anche se l’alto ingaggio percepito rappresenta un ostacolo difficile da superare per i rossoneri.